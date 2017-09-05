Госдеп назвал сферы возможного сотрудничества с Россией

Вашингтон сожалеет, что Москва сократила число сотрудников американской миссии в России и считает, что в подобных мерах не было необходимости. Об этом в эфире утренней программы Fox & Friends на телеканале Fox News заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы надеемся, что сможем вернуться к ситуации, когда нам удастся работать с Россией над общими проблемами, такими как КНДР и борьба с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка)», — пояснила она.

Нойерт также добавила, что закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско уравняло число дипломатических объектов России и США, и подчеркнула, что Соединенные Штаты не высылают российских дипломатов.

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Ранее Нойерт была ведущей программы Fox & Friends, одной из любимых передач президента США Дональда Трампа.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительсв представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.