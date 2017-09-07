Восстановленную после схода селя дорогу в Кабардино-Балкарии снова смыло

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии вновь полностью смыло восстановленный после схода селя участок на 84-м километре трассы Прохладный — Азов. Об этом сообщили «Интерфаксу» в республиканском управлении ГИБДД в четверг, 7 сентября.

По данным автоинспекции, это произошло «вследствие проливных дождей, в результате схода селевого потока и связанного с этим подъемом уровня воды в пойме реки Баксан».

Восстановительные работы при хорошей погоде планируют завершить днем в четверг.

1 сентября мощный селевой поток сошел по ущелью Адыл-Су и, двигаясь по Баксанском ущелью, смыл несколько участков трассы общей протяженностью 3,3 километра. Из-за стихийного бедствия в реку упали три автомобиля.

На следующий день один из трех пропавших без вести после схода селя был найден мертвым.

3 сентября сообщалось, что из опасной зоны в Кабардино-Балкарии вертолетами эвакуировали 910 человек, в том числе 113 детей.