Вертолеты эвакуировали из зоны схода селя в Приэльбрусье более 900 человек

910 человек эвакуированы из зоны схода селевого потока в Кабардино-Балкарии с помощью вертолетов. Среди них 113 детей. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

378 человек транспортированы в течение дня. Чтобы вывезти их, вертолетам понадобилось 20 рейсов.

В пострадавшие от стихии районы вертолеты доставили 15,5 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

На горных маршрутах в районе Эльбруса остаются 42 туристические группы, в их составе, по информации агентства, 54 иностранных гражданина.

Мощный селевой поток сошел в ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Территория ЧП оказалась в изоляции, так как федеральную автодорогу Прохладный — Азау, ведущую к высокогорному курорту «Эльбрус», смыло в нескольких местах. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. На территории региона был введен режим ЧС.