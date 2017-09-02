МЧС отчиталось об эвакуации 200 человек после схода селя в Приэльбрусье

После схода селевого потока в Кабардино-Балкарии вертолеты МЧС России эвакуировали 215 туристов, отдыхавших на Эльбрусе. Среди вывезенных в безопасное место путешественников 110 иностранцев. Об этом РИА Новости в субботу, 2 сентября, сообщил глава Южного регионального центра ведомства Игорь Одер.

«В течение сегодняшнего дня были вывезены более 100 человек. Эвакуация продолжается», — отметил он.

В МЧС России также призвали людей временно воздержаться от посещения Приэльбрусья и Эльбруса, сообщает «Интерфакс». Собеседник агентства в пресс-службе ведомства заверил, что работы по ликвидации последствий схода селя скоро будут завершены, после этого поездки можно будет возобновить.

Как отмечает ТАСС, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков детально информировал президента России Владимира Путина о ситуации в регионе.

Мощный селевой поток сошел в ночь на 1 сентября в Эльбрусском районе республики. В результате федеральную автодорогу Прохладный — Азау, ведущую к высокогорному курорту «Эльбрус», смыло в нескольких местах. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. На территории региона был введен режим ЧС.

Сообщалось, что после произошедшего в Баксанском ущелье застрял 301 турист, в том числе 113 иностранцев. Все они путешествовали в составе зарегистрированных групп. В то же время отмечалось, что в районе ЧП находятся и те, кто не отмечался в МЧС перед выходом на маршрут.

