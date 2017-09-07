Бизнес
 

Поставщики и ритейл оценили работу по новым правилам

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Поправки в закон о госрегулировании торговли и КоАП РФ вступили в силу в январе 2017 года. Они были приняты в интересах отечественных производителей. Центр социального проектирования «Платформа», пришел к выводу, что рынок продовольственного ритейла подстроился к новым правилам и сегодня находится в равновесии. Об этом сообщается в материалах исследования, присланных в редакцию «Лента.ру».

Опрос был посвящен оценке промежуточных итогов работы новых мер госрегулирования продовольственного ритейла. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» изменил правила игры для поставщиков и торговых сетей.

Один из выводов экспертного доклада «Платформы» — любые новые поправки сегодня рискуют ухудшить ситуацию, сломав хрупкий баланс интересов участников рынка. «Нужно прожить хотя бы пару инвестиционных циклов в этих правилах игры», — так пояснил свою позицию представитель крупной компании-ритейлера.

Стабильность и предсказуемость «правил игры» однозначно лучше, чем их постоянное усовершенствование «на ходу», убеждены и поставщики, и представители ритейла. По их мнению, важно хотя бы несколько лет прожить в неизменной парадигме, не поддаваясь соблазнам усовершенствования законодательства. «Рынок сам адаптируется, отрегулируется», — заявил один из респондентов.

Цель нововведений — дать дополнительные преференции производителям (поставщикам) — достигнута в ряде моментов, считают аналитики «Платформы». По их данным, поставщики выиграли в вопросах, связанных с документооборотом и сроками оплаты товаров.

«Сокращение обязательных сроков оплаты товаров оптимизирует оборотный капитал поставщиков, снижает их зависимость от кредитных средств и факторинга», — отмечено в материалах исследования.

Ритейл, напротив, оказался в минусе. В частности, из-за снижения размера максимального совокупного вознаграждения торговым сетям от поставщиков за услуги (продвижение товаров, логистика, упаковка товаров) с 10 до 5 процентов от цены товара. Это, однако, также негативно сказалось и на поставщиках – был ограничен их доступ к маркетинговым и логистическим инструментам.

Было высказано мнение, что закон стал «встряской» для крупных торговых сетей. Снижение доходности поставило ритейлеров перед необходимостью оптимизировать издержки, бороться за покупателей.

При этом некоторые респондентов убеждены, что главным бенефициаром поправок стало государство (в лице регулирующих и контрольных органов), а также отдельные политики, поддерживающие популистские меры.

Что касается покупателей, то они перемен в лучшую или худшую сторону не заметили. Цены на продукты за полгода выросли в пределах инфляции. «Применение данного закона не приносит заметного вреда конечному потребителю. Но и практическую пользу для покупателей эксперты почти не видят», — говорится в докладе «Платформы».

Респонденты сошлись во мнении, что полгода недостаточный срок для всестороннего анализа последствий применения нового закона. Это обусловлено объективными статистическими пробелами в базе анализа. Так, эксперты отказались обсуждать динамику финансовых показателей своих компаний. По их мнению, предварительные квартальные данные бухгалтерской отчетности — слишком «сырой» продукт, чтобы на его основе делать далеко идущие выводы. Предварительные ответы могут быть получены только по итогам 2017 года.

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