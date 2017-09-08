Осужден забивший знакомого крестом насмерть владелец ритуального магазина

Смоленский областной суд смягчил приговор 44-летнему владельцу магазина ритуальных услуг, который забил до смерти знакомого деревянным крестом во время застолья. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчине сократили срок с 7,5 до 6,5 лет в связи с тем, что судья признал смягчающим его вину обстоятельством аморальное поведение потерпевшего. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, днем 20 июня 2015 года в магазине ритуальных услуг его владелец распивал спиртные напитки с тремя знакомыми. В ходе застолья мужчины повздорили. Предприниматель заподозрил собутыльника в краже денег, также он был недоволен, что гости включили музыку на своих мобильных телефонах и стали распевать песни, не реагирую на его замечания.

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В ходе ссоры хозяин магазина взял деревянный крест и избил им знакомого, в результате многочисленных ударов по телу и голове потерпевший получил ранения, от которых скончался в больнице.

Зачинщика признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

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