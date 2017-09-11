Глава ВЭБ предсказал исчезновение водителей из-за искусственного интеллекта

Через 20 лет люди перестанут управлять автомобилями благодаря развитию искусственного интеллекта. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, сообщает ТАСС.

«Говорят, что могут запретить вождение автомобилей людьми, потому что люди социально опасны для вождения. Этот вопрос мучает футуристов, они спорят сейчас о том, когда запретят [людям] управлять автомобилем», — сказал он, отмечая, что в прогнозах даются сроки от 10 до 30 лет.

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«Мое мнение, наверное, 20 [лет] — наиболее приемлемо», — предположил Горьков.

1 сентября глава ВЭБа заявил, что в блокчейн-центре банка будет создан департамент тинейджеров. «В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет», — отметил Горьков.

По его мнению, Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн. «Блокчейн — это фундаментально. Это вещь, которая должна поменять систему взаимоотношений между государством, между гражданами и вообще в принципе в обществе. В этом, наверное, сама сущность блокчейна», — подчеркнул он.