Манданда пропустил после удара пяткой

Полузащитник французского «Ренна» Вахби Хазри забил пяткой в ворота «Марселя» в матче пятого тура Лиги 1. Видео было опубликовано на YouTube-канале Ligue 1 Conforama Official.

Тунисский хавбек отличился на второй минуте матча. Он в касание пяткой переправил мяч в дальний угол ворот Стива Манданда после прострела сенегальца Исмаила Сарра с правого фланга.

Встреча прошла в воскресение, 10 сентября, в Марселе и завершилась победой «Ренна» со счетом 3:1. Подопечные Руди Гарсии потерпели второе поражение подряд с общим счетом 2:10. Команда с 7 очками занимает 10-место в чемпионате Франции, «Ренн» с пятью — 14-е.