Президент наградил экс-посла в США Сергея Кисляка орденом Александра Невского

Бывший посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 11 сентября.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации», — говорится в документе.

Кисляк завершил свою миссию 22 июля. На этом посту его сменил Анатолий Антонов, ранее работавший замглавы МИД России.

67-летний Сергей Кисляк руководил российской дипмиссией в США с 2008 года. До этого занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ (2003-2008 годы). Ранее работал в должности российского посла в Бельгии и по совместительству постоянного представителя России при НАТО (1998-2003 годы).