Кисляк рассказал о множестве вариантов ответа Москвы на действия США

Москва имеет множество вариантов ответа на закрытие Вашингтоном российского генконсульства в Сан-Франциско и ряда иных объектов дипсобственности. Об этом в интервью газете «Известия» заявил бывший посол в США Сергей Кисляк.

«Мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много», — заявил дипломат. Он отметил, что действия Белого дома стали «не столько ударом по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан».

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По словам Кисляка, США оказались в перенапряженном, наэлектризованном состоянии и останутся в таком положении надолго. «Они напринимали столько формальных решений, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто», — посетовал посол.

31 августа власти США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как пояснили в Белом доме, эти действия стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.

Вечером в субботу, 2 сентября, в зданиях российских диппредставительств представители американских властей начали действия, которые российская сторона квалифицировала как обыск.