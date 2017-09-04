Рябков обвинил США в государственном хулиганстве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя ситуацию с российской дипломатической собственностью, обвинил США в государственном хулиганстве. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

Он также заверил, что действия Вашингтона не останутся без реакции, однако отметил, что важно не уподобляться такому подходу.

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«Возмутительными действиями были обыски наших объектов: генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, отделения торгпредства в Нью-Йорке. Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — сказал дипломат журналистам, отметив, что сотрудники американских спецслужб до сих пор находятся на территории генконсульства России в Сан-Франциско.

Рябков подчеркнул, что Москва никогда раньше не сталкивалась «со столь далекоидущими и во всех отношениях вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права». «Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством», — добавил он.

31 августа власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке в срок до 2 сентября. Решение Белого дома стало, как там пояснили, ответным шагом на сокращение американского дипкорпуса в России.

После того, как российские дипломаты в установленный срок покинули дипломатические объекты, туда с обысками пришли сотрудники ФБР и Госдепа.