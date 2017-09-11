Клименко нарушил обещание не возвращаться в Facebook

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко после перерыва возобновил публикации в Facebook, несмотря на обещание не делать этого.

В своем первом посту он отметил, что не планировал возвращаться в соцсеть, однако не смог не отреагировать на критику в адрес недавно созданного Фонда по развитию медицинских проектов.

22 февраля Клименко заявил, что решил уйти из Facebook после того, как его аккаунт в этой соцсети был заблокирован. По его словам, инициатором блокировки профиля стал Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом Сталик. Причиной оказался репост со страницы писателя, который обвинил советника президента в нарушении авторских прав. Клименко отметил, что будет «общаться со своими доброжелателями и недоброжелателями» во «ВКонтакте».

Конфликт между советником Путина и Ханкишиевым начался 16 февраля, после того как писатель опубликовал в Facebook видео под названием «Борьба за жизнь онкобольных — 2», посвященный проблемам в медицине. Клименко перепостил ролик к себе на страницу и обвинил Ханкишиева в заказной информационной войне. После двух дней словесной перепалки оппоненты взаимно внесли друг друга в черный список и перестали общаться.