Советника Путина заставили на сутки отказаться от вредной привычки

Аккаунт советника президента России по развитию интернета Германа Клименко в американской соцсети Facebook был разморожен раньше трехдневного срока. Спустя сутки он снова смог пользоваться своим профилем.

За несколько часов до того, как страницу Клименко разморозили, он в шуточной форме сравнил использование Facebook с вредной привычкой и пообещал перейти на отечественный аналог соцсети, сообщает РИА Новости. «Я семь лет назад бросил курить. Надо бросать Facebook, это плохая история. Нужно привыкать к "ВКонтакте". Меня обвиняют в том, что я буду закрывать интернет, значит нужно готовиться пользоваться отечественным», — заявил он.

Администрация соцсети заблокировала страницу Клименко на три дня, сообщил советник в своем профиле «ВКонтакте» в среду, 22 февраля. Причиной послужил его конфликт с писателем и телеведущим Сталиком Ханкишиевым в комментариях. Писатель пожаловался руководству Facebook на нарушение Клименко авторских прав, после чего страницу советника Путина заморозили.

Герман Клименко — директор и владелец интернет-проекта LiveInternet. 4 января прошлого года президент России назначил его своим советником по вопросам развития интернета.