Депутат Рады рассказал о пересекшем вместе с Саакашвили границу бывшем главе СБУ

Вместе с политиком Михаилом Саакашвили через польско-украинскую границу прорвались депутаты Верховной Рады и бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко. Об этом на своей странице в Facebook в понедельник, 11 сентября, сообщил украинский парламентарий Антон Геращенко.

По его словам, в прорыве через пункт контроля «Шегини» приняли участие депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко и Дмитрий Добродомов. «Также незаконно пересек границу бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко», — отметил Геращенко.

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Днем ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Когда состав был задержан на вокзале, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили смогли прорвать оцепление силовиков, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины.

Украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками.

