Бывший футболист «Милана» назвал «Ирму» худшим моментом для Майами

Бывший защитник итальянского «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста заснял ураган «Ирма», который обрушился на американский штат Флорида. Ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Спортсмен написал, что это худший момент для Майами, хотя «дороги не затоплены, и в домах нет никаких проблем».

Ураган «Ирма», который добрался до побережья американской Флориды, ранее прошелся по Кубе, Пуэрто-Рико и Доминикане. На всей территории штата из-за стихии более трех миллионов человек остались без электричества. .

Неста переехал во Флориду после того, как возглавил клуб Главной лиги футбола (MLS) «Майами».