Сечин озвучил прогноз нефтяных цен

В 2018 году средняя мировая цена на нефть составит 40-43 доллара за баррель. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает РИА Новости.

По его словам, одним из самых существенных факторов ценообразования на энергетическом рынке, наряду с производством сланцевой нефти, является влияние финансовых институтов. «Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20 процентов. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов [за баррель]», — сказал он.

Материалы по теме Сланцы подмочило Смертельная стихия оставила Америку без бензина

6 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что стоимость нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Стоимость сырья в 2017 году будет колебаться на уровне 50-60 долларов за баррель, полагает он.

В июне председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нынешнего года нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов.