Доходы России от экспорта нефти подскочили на 35 процентов

В январе-июле 2017 года Россия увеличила доход от экспорта нефти на 35 процентов в годовом выражении, до 53,14 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 7 сентября, данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Поставки сырья за рубеж в этот период выросли на 0,4 процента, до 149,05 миллиона тонн, подсчитали в ФТС.

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Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 2 процента, до 138,3 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок увеличился на 37 процентов, до 50,23 миллиарда долларов. Поставки нефти в страны СНГ составили 10,8 миллиона тонн (минус 18 процентов) на сумму 2,9 миллиарда долларов.

5 сентября Минфин России сообщил, что в период с 7 сентября по 5 октября закупит на внутреннем рынке валюту на 71,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться.