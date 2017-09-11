Лидер политической партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта. По его словам, он находится на территории Украины легально. Такое заявление политик сделал на брифинге во Львове в понедельник, 11 сентября, передает телеканал «112 Украина».

Саакашвили рассказал, что без проблем прошел пограничный контроль на польской стороне с украинским паспортом, в то время как украинские пограничники отказались брать у него документы. «Когда это случилось, когда люди взяли, не спрашивали, внесли меня на руках в Украину, я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — сообщил политик.

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Он добавил, что его адвокат оставил в подразделении миграционной службы «заявление о защите от украинского государства». «Я сейчас нахожусь в Украине абсолютно легально. Я обратился к защите украинского государства, и Украина должна сейчас пойти со мной в суд и решить мою просьбу о защите от украинского государства», — отметил Саакашвили.

Ранее в тот же день адвокат политика Маркиян Галабала заявил, что его клиент готов к возможному задержанию, а также намерен сотрудничать с правоохранительными органами и не будет скрываться.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав был задержан, тогда политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. По данному факту украинская полиция начала расследование.