Саакашвили объявил о планах перемещаться по Украине без документов

Лидер политической партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили заявил, что будет передвигаться по территории Украины автостопом, поскольку он не может приобрести билет на самолет или поезд из-за отсутствия у него паспорта. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Гордон».

«Я буду ездить много. У меня нет паспортов. Я не могу летать на самолете. Буду ездить на машинах, на перекладных, автостопом, но достучусь до каждого украинца», — пообещал Саакашвили.

Также он указал, что в Киев в ближайшее время ехать не планирует. «Я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы — у нас в стране должна быть демократия, и не должно быть диктатуры и олигархов», — сообщил он.

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Ранее в понедельник Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта. Он рассказал, что без проблем прошел пограничный контроль на польской стороне с украинским паспортом, в то время как украинские пограничники отказались брать у него документы. «Когда это случилось, когда люди взяли, не спрашивали, внесли меня на руках в Украину, я достал паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла у меня паспорт», — сообщил политик.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав был задержан, тогда политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. По данному факту украинская полиция начала расследование.

По словам Саакашвили, у него нет ни одного документа, даже водительских прав.