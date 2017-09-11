В Раде назвали Саакашвили поставившим Украину на грань войны новым Лениным

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что сторонники политика Михаила Саакашвили при прорыве польско-украинской границы 10 сентября поставили страну на грань гражданской войны. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Саакашвили (современный Ленин) прорвался в воюющую Украину (...). Мрази, вы в угоду олигархам и политиканам поставили воюющую Украину на грань гражданской войны!» — высказал мнение Мосийчук.

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11 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прорыв опального политика через границу атакой на украинскую государственность.

Днем ранее Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в польском Перемышле сел в поезд до Киева. Когда на вокзале состав задержали, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На пункте пропуска «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины. По данному факту украинская полиция возбудила уголовное дело.