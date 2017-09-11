Сменивший гражданство российский пловец сможет выступать за сборную США

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин сможет выступать за сборную США. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу американской федерации плавания.

«Аркадий от FINA (Международной федерации плавания — прим. «Ленты.ру») получил разрешение сменить спортивное гражданство на американское. Теперь он вправе представлять США на любых международных соревнованиях», — сообщили в пресс-службе.

О получении пловцом американского гражданства стало известно 7 августа.

Вятчанин принял решение прекратить выступление за сборную России в 2013 году из-за конфликтов с руководством и тренерским штабом.

33-летний Вятчанин — четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер мировых первенств (три серебряные и одна бронзовая медали). На Олимпиаде 2008 года в Пекине россиянин завоевал бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.