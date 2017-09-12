Магазины H&M появятся в Нижневартовске, Самаре и Барнауле

Шведский ретейлер H&M откроет фирменные магазины в Нижневартовске, Самаре и Барнауле. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

14 сентября первый магазин H&M в Нижневартовске начнет свою работу на улице Ленина. 21 сентября жители Самары смогут приобрести фирменную одежду компании на улице Красноармейская. 28 сентября магазин откроется в Барнауле на проспекте Строителей.

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7 сентября стало известно, что бренд выпустит коллекцию одежды совместно с канадским певцом The Weeknd. В нее войдут 18 предметов одежды и аксессуаров. Вещи, среди которых куртка-бомбер лилового цвета с изображением тигра и змеи, поступят в продажу во все магазины бренда, имеющие мужской отдел, 28 сентября.

H&M (Hennes & Mauritz) — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.