Российского пауэрлифтера дисквалифицировали за футболку с Путиным

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Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) дисквалифицировала российского спортсмена Владимира Балынца за то, что на церемонии награждения он показал футболку с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в августе на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии. Взойдя на пьедестал, Балынец, одержавший на турнире победу, расстегнул куртку и продемонстрировал футболку с изображением Путина.

Таким образом, он нарушил статью регламента IPF, запрещающую демонстрацию политических и религиозных символов. Федерация приняла решение отстранить Балынца от международных соревнований до конца 2017 года. При этом президент Федерации бодибилдинга и пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров на своей странице в Instagram отметил, что дисквалификация может быть отменена и россиянин отделается предупреждением.

32-летний Балынец — многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году он завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Лондоне, а два года спустя стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 49 килограммов.