Отстраненный за майку с Путиным пауэрлифтер обосновал свой поступок

Российский пауэрлифтер Владимир Балынец, надевший футболку с изображением президента России Владимира Путина, прокомментировал свой поступок. Его слова во вторник, 12 сентября, приводит SakhaLife.

«Я не жалею о том, что сделал. Это моя традиция, а традиции надо беречь и уважать. Как посчитал нужным, так и сделал», — сказал 32-летний Балынец.

Ранее 12 сентября сообщалось, что Международная федерация пауэрлифтинга дисквалифицировала Балынца за то, что на церемонии награждения он показал футболку с изображением президента России. Инцидент произошел в августе 2017 года на чемпионате Европы по классическому жиму в Финляндии. Победивший в соревновании россиянин, поднявшись на пьедестал, расстегнул куртку и продемонстрировал футболку с изображением Путина.

Балынец — чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году он стал серебряным медалистом Паралимпийских игр в Лондоне, в 2014-м взял бронзу чемпионата мира в жиме лежа.