Дисквалификацию показавшего футболку с Путиным российского пауэрлифтера отменили

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отменила дисквалификацию россиянина Владимира Балынца, который продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина на церемонии награждения на чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации пауэрлифтинга России Геннадия Ходосевича.

«Никакой дисквалификации не будет, это все наши внутренние дела, Балынец уже через полтора месяца будет выступать на чемпионате России. Для нас такое поведение — это проявление патриотизма, а для них — "красная тряпка", смешение спорта и политики, что недопустимо», — заявил Ходосевич.

По его словам, с Балынцом и его тренером была проведена беседа, «у него все нормально».

Ранее 12 сентября сообщалось, что IPF дисквалифицировала россиянина за инцидент на церемонии награждения на чемпионате Европы по классическому жиму, который прошел в августе 2017 года в Финляндии. Победивший в соревновании Балынец, поднявшись на пьедестал, расстегнул куртку и продемонстрировал футболку с изображением Путина. Комментируя свой поступок, он заявил, что ни о чем не жалеет.

32-летний Балынец — серебряный призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Два года спустя он стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 49 килограммов. Спортсмен также побеждал на чемпионатах России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.