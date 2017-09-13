Лучший бомбардир «Реала» пропустит первый матч ЛЧ из-за неудачно побритых ног

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛ из-за неудачно побритых ног. Об этом сообщает ABC.

Встреча с АПОЭЛ пройдет в среду, 13 сентября. Главный тренер испанской команды Зинедин Зидан заявил, что полузащитник не может надеть гетры, потому что испытывает боль в ноге. По информации издания, она вызвана раздражением после бритья.

В связи с этим Асенсио не выйдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», а будет готовиться к матчу четвертого тура Примеры с «Реал Сосьедад». Он пройдет 17 сентября.

«Реал» и АПОЭЛ выступают в группе Н вместе с лондонским «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией». Мадридцы — действующие победители турнира. В июне они впервые в истории завоевали трофей второй раз подряд.

В сезоне-2017/2018 Асенсио провел восемь матчей в составе «Реала», отметившись пятью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром команды на данный момент.