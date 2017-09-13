МИД оценил немецкую идею об использовании на переговорах с КНДР иранского опыта

Россия с интересом относится к идее канцлера ФРГ Ангелы Меркель перенести опыт переговоров по Ирану на северокорейскую ситуацию. Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщает РИА Новости.

«Творческий взгляд и подход к ситуации очень востребован (...), — отметил Рябков. — Но не могу не сказать еще и о том, что полные и прямые параллели между двумя ситуациями, наверное, уже невозможны, потому что КНДР в отличие от Ирана — это страна, уже реально овладевшая ядерно-оружейными технологиями, по крайней мере в степени, позволяющей Пхеньяну проводить испытания ядерных взрывных устройств и двигаться в направлении постоянного усовершенствования средств доставки в виде баллистических ракет».

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По словам Рябкова, ракетная программа Ирана в значительной степени замкнута на космос и она далеко отстает от северокорейских результатов.

При этом дипломат отметил, что Пхеньян, насколько он может судить, крайне заинтересован в прямом диалоге с Вашингтоном. «У меня нет уверенности, что администрация США обладает политической волей и решимостью, достаточной для того, чтобы в такой диалог вступить», — отметил Рябков.

Ранее Ангела Меркель предложила задействовать для разрешения ситуации на Корейском полуострове формат «шестерки», хорошо показавший себя при решении иранской проблемы. Как отметила канцлер, Берлин готов участвовать в таких переговорах.