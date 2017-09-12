Небензя объяснил поддержку Россией новых санкций против КНДР

Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Северной Кореи, поскольку не приемлет претензии Пхеньяна на обретение статуса ядерной державы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. Соответственно, мы поддерживали и поддерживаем введенные этими резолюциями санкции, нацеленные на то, чтобы побудить КНДР на то, чтобы выполнять требования Совета Безопасности», — объяснил Небензя.

Он также добавил, что Москва считает неправильным оставлять без жесткой реакции испытание Северной Кореей водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, Москва находит практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на Пхеньян, а дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис, указал Небензя.

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Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

В воскресенье, 3 сентября, КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

По утверждению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, шестое ядерное испытание — это «большая победа народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом»

США выступили с инициативой вынести на голосование Совбеза ООН проект резолюции об очередном усилении санкций в отношении КНДР за ядерное испытание. Первоначально американцы готовили набор более жестких мер по КНДР, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении Ким Чен Ына. В связи с этим Северная Корея предупредила США, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».