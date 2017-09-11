КНДР пригрозила Вашингтону «величайшей болью» в случае принятия новых санкций

Северная Корея предупредила США, что в случае принятия новых санкций Вашингтон «заплатит должную цену и столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении КНДР. Об этом сообщает Yahoo! News.

Материалы по теме Удавка для Кима Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию

В сообщении МИД КНДР, распространенном государственным агентством ЦТАК, отмечается, что США «заплатят должную цену», если продолжат продвигать в Совбезе ООН свою «незаконную резолюцию».

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для МБР. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. По утверждению лидера КНДР Ким Чен Ына, шестое ядерное испытание — это «большая победа корейского народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом»

США намерены вынести на голосование Совета Безопасности ООН 11 сентября проект резолюции об очередном усилении санкций в отношении КНДР за проведенное страной ядерное испытание. В распространенном среди членов Совбеза документе предлагается запретить поставки в страну нефти и нефтепродуктов, а также установить эмбарго на продукцию северокорейской легкой промышленности.