Трамп отказался верить в неизбежность войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочел бы избежать военных действий против КНДР, однако этот вариант по-прежнему реален. Об этом он заявил во время пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в четверг, 7 сентября, передает Reuters.

«Военные действия, конечно, являются вариантом решения проблемы. Является ли война неизбежной? Ничто не является неизбежным», — рассказал Трамп.

Он добавил, что если Вашингтон все же решится на проведение военной операции против КНДР, это будет «очень грустным днем для Северной Кореи».

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Накануне Трамп заявил, что не исключает военных мер в отношении Северной Кореи, однако подобное развитие событий «не является первоочередным выбором». «Мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее 6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус Пхеньяна. Он указал на то, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и создает угрозу безопасности в регионе.

3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских военных, была взорвана бомба с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн. В тот же день Москва осудила испытание, назвав его «демонстративным пренебрежением» требований резолюций СБ ООН.