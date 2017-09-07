Трамп отказался верить в неизбежность войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочел бы избежать военных действий против КНДР, однако этот вариант по-прежнему реален. Об этом он заявил во время пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в четверг, 7 сентября, передает Reuters.
«Военные действия, конечно, являются вариантом решения проблемы. Является ли война неизбежной? Ничто не является неизбежным», — рассказал Трамп.
Он добавил, что если Вашингтон все же решится на проведение военной операции против КНДР, это будет «очень грустным днем для Северной Кореи».
Накануне Трамп заявил, что не исключает военных мер в отношении Северной Кореи, однако подобное развитие событий «не является первоочередным выбором». «Мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее 6 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус Пхеньяна. Он указал на то, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и создает угрозу безопасности в регионе.
3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По данным японских военных, была взорвана бомба с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн. В тот же день Москва осудила испытание, назвав его «демонстративным пренебрежением» требований резолюций СБ ООН.