Сборная России вышла в полуфинал Евробаскета

Сборная России обыграла команду Греции в четвертьфинале Евробаскета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 сентября, и завершилась со счетом 74:69. Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков.

В полуфинале россияне сыграют с победителем матча Италия — Сербия, который также пройдет 13 сентября. Второй финалист турнира определится после встречи испанцев и словенцев.

В предыдущем раунде отечественные баскетболисты оказались сильнее хорватов — 101:78.

Матчи плей-офф Евробаскета проходят в Стамбуле. Турнир завершится 17 сентября.