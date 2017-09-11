Россия в матче с хорватами набрала 101 очко и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Сборная России обыграла команду Хорватии в 1/8 финала Евробаскета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 101:78 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29). Самым результативным игроком матча стал хорват Боян Богданович, набравший 28 очков. Россиянин Алексей Швед набрал 27 очков и 12 передач, оформив дабл-дабл.

В четвертьфинале российская сборная сыграет с командой Греции, игра пройдет 13 сентября. Греки в 1/8 финала обыграли команду Литвы. В других матчах 1/4 финала сборная Германии сыграет с Испанией, Словении — с Латвией, Италии — с Сербией.

Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.