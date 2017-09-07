Российские баскетболисты обыграли британцев на ЧЕ

Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Великобритании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 7 сентября, и завершилась победой россиян со счетом 82:70. Самым результативным в составе команды Сергея Базаревича стал защитник Алексей Швед, набравший 30 очков. Центровой Тимофей Мозгов набрал 11 очков и совершил 11 подборов, став лидером сборной по этому показателю.

В данный момент сборная России лидирует в таблице группы D с 9 очками. Итоговое положение россиян и их соперник по матчу 1/8 финала Евробаскета определится в других матчах, которые пройдут вечером 7 сентября.

Национальная команда проведет первый матч плей-офф турнира 10 сентября.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.