Названа дата прибытия Саакашвили в Киев

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается прибыть в Киев 19 сентября. Об этом он заявил на выступлении в Черновцах, передают «Украинские новости».

«Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, день Архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев и там будем находиться», — сказал он.

Саакашвили понадеялся, что через несколько недель его сторонников будет гораздо больше, а через некоторое время «все так же закончится, как закончилось в пропускном пункте "Шигини"». «Откроется дорога, но для олигархов ту сторону, а для Украины — вперед, вперед до победы», — сказал он.

Материалы по теме Грузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину Бывший советник Порошенко смял пограничников

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.