Писательница Амели Нотомб подала в суд на домогавшуюся ее поклонницу

Бельгийская писательница Амели Нотомб подала во французский суд жалобу на домогательства со стороны фанатки. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает Le Soir.

По словам литератора, 45-летняя женщина в течение десяти лет преследовала ее, поджидала у выхода из дома. Она также пыталась забраться в квартиру Нотомб по канатам. При этом у писательницы были основания считать, что поклонница была вооружена ножом.

Фанатка также появилась в издательстве Albin Michel со своими двумя детьми. «Я дождусь их совершеннолетия, а потом покончу с собой», — кричала женщина.

51-летняя Амели Нотомб пишет на французском языке. В ее библиографии такие романы, как «Гигиена убийцы», «Любовный саботаж», «Страх и трепет», «Антихриста», «Ни Ева, ни Адам» и «Преступление графа Невилла». Писательница также стала автором сказок «Немного китайская легенда» и «Блестящий, как кастрюля», а также пьес «Горючее» и «Косметика врага».