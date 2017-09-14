Илон Маск показал неудачи SpaceX

Видео: elonmusk / Instagram

Глава компании SpaceX американский бизнесмен Илон Маск выложил в Instagram короткий ролик под названием «Как не сажать орбитальный ракетный ускоритель». На видео показана компиляция неудачных посадок первой ступени среднетяжелого носителя Falcon 9.

Ролик начинается с первой попытки SpaceX многократного использования ракеты, когда 29 сентября 2013 года первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась, и завершается демонстрацией попытки посадки на плавающую платформу Just Read the Instructions 14 апреля 2015-го.