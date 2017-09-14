Объявлены финалисты 11-й премии Кандинского

Организационный комитет 11-й премии Кандинского огласил шорт-лист 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

В короткий список вошли девять авторов — по три в каждой номинации: «Проект года», «Молодой художник. Проект года» и «Научная работа. История и теория современного искусства».

В категории «Проект года» в шорт-лист попали группировка ЗИП с работой «Остановка "ДК ЗИП"», Полина Канис с «Бассейном» и Ирина Корина с проектом «Хвост виляет кометой».

За приз в номинации «Молодой художник. Проект года» поборются Аслан Гайсумов («Номера»), Саша Пирогова (MONO) и Данила Ткаченко («Опытное поле»).

Авторами отобранных научных работ оказались Алексей Бобриков, Александр Боровский и коллектив «Оттепель».

Финалисты были определены по результатам голосования. Лауреаты премии будут названы в декабре.