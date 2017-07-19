Культура
 

Премия Кандинского объявила номинантов

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Оргкомитет 11-й премии Кандинского огласил список номинантов и состав жюри этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 19 июля.

В список вошли 30 номинантов, из них 15 — в категории «Проект года», 10 — в категории «Молодой художник. Проект года» и пять в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства».

В «Проекте года» представлены такие работы, как «Невинная» Виктора Алимпиева, «Моя любовь не струйка дыма» Виктории Буйвид, «Хвост виляет кометой» и «Светилища» Ирины Кориной, «Белое море. Черная дыра» Павла Отдельнова, Communion Кети Чухров и другие.

Среди выдвинутых на премию молодых художников — Данила Ткаченко, Саша Пирогова, Аслан Гайсумов. В числе номинированных научных работ — «Русская идея на сувенирном прилавке» и другие эссе о (пост)советском искусстве» Алексея Бобрикова и «Московская художественная культура 1950-60-х годов. Возникновение неофициального искусства» Валентина Дьяконова.

В состав международного жюри вошли куратор и арт-критик Леонид Бажанов, директор Центра Помпиду Бернар Блистен, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и другие.

В 2017 году в оргкомитет поступило 459 заявок, среди них 160 в номинации «Проект года», 283 в номинации «Молодой художник. Проект года», 16 в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства». Заявки были приняты из 72 городов России, а в научную номинацию, где могут участвовать граждане других стран, заявки поступили также из США, Канады и Израиля.

Список финалистов премии объявят в начале сентября, а победителей назовут в декабре 2017 года на официальной церемонии награждения.

Премия Кандинского — независимая российская ежегодная премия в области современного искусства. Учреждена в 2007 году международным культурным фондом BREUS Foundation. В разные годы ее лауреатами становились Григорий Брускин, Юрий Альберт, группа «ПГ» и другие. Наряду с членами жюри и экспертных советов премии, музеями, галереями и другими институциями подать заявку на участие в конкурсе может сам художник или исследователь современного искусства.

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