Ростовчанина заподозрили в убийстве престарелой матери 89 ударами ножницами

Жителя Ростовской области подозревают в убийстве престарелой матери хозяйственными ножницами. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 сентября подозреваемый дома в ходе ссоры нанес своей 74-летней матери не менее 89 ударов хозяйственными ножницами. Женщина получила травмы головы, лица, шеи, груди, живота и верхних конечностей, от которых скончалась на месте.

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Как отмечают в региональном управлении СКР, подозреваемый сообщил о случившемся соседям, которые и вызвали полицию. По предварительным данным, мужчина стоит на учете у врача-психиатра.

В настоящее время он задержан, решается вопрос о его аресте. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство».

23 августа источник в правоохранительных органах рассказал о том, что полицейские задержали женщину, имеющую инвалидность II группы, по подозрению в убийстве рецидивиста в Москве. По словам источника, преступление было совершено при помощи маникюрных ножниц.