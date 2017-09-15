ЦИК подтвердил легитимность итогов выборов на Кубани

Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края прошли легитимно. Такое заключение сделала рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам проверки соблюдения избирательного законодательства в регионе, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 15 сентября.

«По итогам проведенной проверки, с учетом рекомендации рабочей группы, краевой избирательной комиссией отменены результаты голосования только на двух участках в Краснодаре, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов», — сказал представитель ЦИК Валерий Крюков.

Материалы по теме «Произвол и мордобой» Какие нарушения зафиксировали во время выборов

По его словам оба участка, где были отменены результаты голосования, относились к Карасунской территориальной избирательной комиссии Краснодара. Он уточнил, что на одном из них в день голосования не была предоставлена возможность проголосовать всем желающим избирателям, а на другом выявлен случай повторного ввода итогового протокола в систему ГАС «Выборы». «Повторный ввод данных является серьезным нарушением, но он касался только ввода верхней части итогового протокола и не затрагивал общих результатов голосования», — пояснил он.

Ранее в пятницу стало известно, что Избирательная комиссия Краснодарского края аннулировала итоги голосования на выборах в региональный парламент по двум избирательным участкам.

10 сентября в Краснодарском крае выбирали депутатов краевого парламента шестого созыва. По итогам голосования «Единая Россия» получила 70,78 процентов голосов избирателей, КПРФ — 11,53 процента, ЛДПР — 11,15 процентов. Не прошли 5-процентный барьер при голосовании по партийным спискам «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». Всего в голосовании приняли участие 42,06 процентов избирателей.

