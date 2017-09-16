Ведущий CNN захотел отравить Трампа

Американский шеф-повар Энтони Бурден, ведущий шоу на телеканале CNN, в беседе с порталом TMZ заявил, что хотел бы отравить президента США Дональда Трампа.

Беседа Бурдена с представителями портала состоялась еще на прошлой неделе, однако СМИ обратили на нее внимание только сейчас. Шеф-повар, отвечая на вопрос, что бы он приготовил для примирительного обеда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сказал, что выбрал бы болиглов.

Когда журналисты телеканала Fox News связались с Бурденом, тот сказал им, что его заявление было шуткой.

Болиголов пятнистый — травянистое растение, все его части ядовиты. В Древней Греции его использовали как яд, которым отравляли осужденных на смерть. Считается, что ядом болиголова был отравлен Сократ.

В июле Трамп, находящийся в конфликте с CNN, опубликовал видео 2007 года с реслинга, где он внезапно нападает на соперника, валит его на землю и начинает избивать. При этом лицо его оппонента прикрыто логотипом CNN. Трамп предложил переименовать CNN в FNN, поскольку, как он утверждает, телеканал распространяет о нем фейковые новости.

Месяцем ранее CNN уволил ведущего и богослова Резу Аслана, выступившего в своем микроблоге в Twitter с резкой критикой в адрес Трампа. Увольнение последовало после серии твитов, в которых ведущий, в частности, назвал главу государства «куском дерьма» и «позором всего человечества».

В конце мая CNN уволил комедиантку Кэти Гриффин. Соответствующее решение было принято на следующий день после того, как в сети распространились фотографии, на которых она держит в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову Трампа.