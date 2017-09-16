Мэр Екатеринбурга заявил о невозможности ликвидировать незаконную свалку

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что решить проблему с мусорными полигонами можно будет не раньше 2018 года, когда в регионе выберут оператора по вывозу отходов. Об этом он рассказал в субботу, 16 сентября, радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, оператор должен решить все вопросы, касающиеся мусора, но его выбор может затянуться. Градоначальник подчеркнул, что муниципалитеты за это больше не отвечают, и все зависит от региональных властей.

«Проблема в следующем: вокруг города растет кольцо нелегальных свалок, и никакими административными мерами ты это не решишь, потому что у города нет городской полиции, муниципалитет не может сам себя охранять. Все эти решения отданы на откуп региональным властям и федералам. В силу этого идиотизма законодательства возникает куча таких проблем», — пояснил Ройзман.

Он добавил, что полигон, у которого в субботу прошла акция протеста, известный, «постоянно дымит, его проливают, он доставляет кучу неприятностей тем, кто там живет».

Ранее трое активистов приковали себя наручниками ко въезду на мусорный полигон в 12 километрах от Екатеринбурга. Они выступили против незаконного складирования отходов: свалку, по их словам, закрыли по решению суда, а она продолжает работать. Общественников увезли в полицию для составления административного протокола и позже отпустили. Власти города пообещали проверить объект.