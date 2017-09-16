Телефонные террористы атаковали московские ночные клубы

В полицию поступили сообщения о бомбах в нескольких ночных клубах в центре Москвы, из них эвакуированы 200 человек, сообщает в субботу, 16 сентября, РИА Новости со ссылкой на источника в экстренных службах столицы.

«Проверка идет в ночных клубах, расположенных на Болотной набережной. Проверяются клубы ART{ель} Бессонница, ICON и RED», — отметил собеседник агентства.

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Ранее «Интерфакс» сообщил, что из ночного клуба по адресу Болотная набережная, дома 9, строение 1 были эвакуированы 600 человек. В полицию поступила информация об угрозе взрыва в здании.

На этой неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Неизвестные также сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, торговых центрах и жилых домах. 14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки.