Россия
 

Более 20 тысяч россиян эвакуировали в субботу из-за сообщений об угрозах взрывов

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Более 20 тысяч россиян было эвакуировано в субботу, 16 сентября после анонимных звонков о «минировании». Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

«По состоянию на 21:30 мск в 11 субъектах России поступили 57 анонимных звонков с угрозой взрыва железнодорожных и автовокзалов, социально значимых объектов и Красной площади в Москве. Проведена эвакуация более 21 тысячи человек», — отметил он.

Источник добавил, что все объекты были обследованы, угроза взрывов не подтвердилась.

Также он заметил, что задержек движения транспорта и нарушения работы на социально значимых объектах не было.

Ранее в субботу в полицию поступили сообщения о бомбах в нескольких ночных клубах в центре Москвы. Были проверены клубы ART{ель} Бессонница, ICON и RED, расположенные на Болотной набережной.

На этой неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Неизвестные также сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, торговых центрах и жилых домах. 14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки.

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