Телефонный террорист позвонил в Шереметьево и раскрыл свой номер

В московский аэропорт Шереметьево поступил анонимный звонок о якобы готовящемся нападении. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«Злоумышленник сообщил о якобы готовности неких лиц в течение 15 минут напасть на аэропорт и самолеты», — сказал собеседник агентства. В воздушной гавани была организована проверка, угроза не подтвердилась.

Также источник отметил, что позвонивший не скрывал свой номер телефона и тот был без труда установлен. Начаты поиски злоумышленника.

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Вечером 16 сентября в столичную полицию поступили сообщения о бомбах в нескольких ночных клубах в центре Москвы. Были эвакуированы сотни человек. Ни одна из угроз в итоге не подтвердилась.

На этой неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в ряде городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Неизвестные также сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, торговых центрах и жилых домах. 14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщений о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки.