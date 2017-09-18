Аксенов объяснил свое нежелание надевать галстук

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что не надевает галстук, так как не чувствует себя комфортно, используя этот предмет туалета. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что форма одежды на качество работы не влияет. Для меня галстук — это удавка своеобразная. Я не чувствую себя комфортно, когда нахожусь в галстуке», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналиста.

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В конце августа глава Крыма пообещал уволить не выполняющих свои обязанности чиновников в правительстве регионов и муниципалитетах. Аксенов также рассказал, что лично инспектирует состояние объектов в городах и районах Крыма. «Вчера (23 августа — прим. «Ленты.ру») ездил по Симферополю. Сказал все, что я думаю, главе администрации города», — привел пример руководитель региона.

Ранее Аксенов сообщал, что во время отпуска в начале августа намерен ездить по муниципалитетам и фиксировать проблемные вопросы. «Проеду по всем сельским районам, все своими глазами увижу и составлю собственное мнение. С собой будет тетрадь рабочая, все буду документировать. Что-то буду фотографировать. По итогу, как я уже говорил, в том числе организационные выводы будут сделаны», — предупредил тогда Аксенов.