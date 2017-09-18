В Госдуме пообещали найти сливших в сеть протокол о просмотре немецкого порно

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пообещала расследовать появление в сети копии протокольного поручения по фильму «Матильда» с искаженными данными. Об этом в понедельник, 18 сентября, она рассказала РИА Новости.

«Это уже не шутка, это уже элемент информационной войны. Когда меняют текст документа строгой отчетности, это даже, скорее, называется подделкой документа», — заявила Драпеко.

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В документе, распространяемом в интернете, фраза «в связи с общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами ГД ФС РФ вокруг содержания фильма кинорежиссера Алексея Учителя "Матильда"» заменена на слова «в связи с общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами ГД ФС РФ вокруг содержания порнографических фильмов производства ФРГ».

Драпеко добавила, что размышляет над тем, в какие компетентные органы ей лучше обратиться. «Это порочит и меня, и Госдуму», — подчеркнула она.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 25 октября.