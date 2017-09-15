Предварительные продажи билетов на «Матильду» вызвали ажиотаж

Кинолюбители Екатеринбурга в первый день предварительных продаж билетов на картину «Матильда» в кинотеатре Салют скупили десять процентов мест. Об этом в пятницу, 15 сентября, пишет газета «Ведомости».

«Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма, и за первый день продано уже порядка десяти процентов всех билетов. На другие фильмы за первый день продаж продается около одного процента билетов. Продажи на "Матильду" пока бьют все рекорды», — заявил представитель кинотеатра.

«Звонки насчет приобретения билетов на "Матильду" идут каждые пять минут», — добавил он.

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Как сообщает «Интерфакс», екатеринбургское казачье сообщество «Станица Державная» планирует организовать охрану кинотеатров, показывающих «Матильду». «Технически у нас нет возможности выйти ко всем кинотеатрам, но посильно, насколько сможем, конечно, готовы это сделать», — заявил первый заместитель атамана казачества Авиэль Плеханов.

Ранее в сентябре стало известно, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за «Матильды». Фильм режиссера Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Премьера состоится 23 октября.