Аксенов дал поручение разобраться с добычей песка на озере Донузлав

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение разобраться с ситуацией вокруг добычи песка на озере Донузлав. Такое заявление он сделал во вторник, 19 сентября, на заседании Совета министров республики, передает «Крыминформ».

Как отмечает ресурс, жалобы на проводимые на водоеме работы вновь поступили от местных жителей на горячую линию регионального правительства.

«На этой неделе все решения должны быть приняты. В случае, если и общественность возражает, и оно не соответствует никаким требованиям, решение о выдаче лицензии (на работы по добыче песка — прим. «Ленты.ру») будет отозвано», — заявил глава Крыма.

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Как информировала вице-премьер крымского правительства Ларисы Опанасюк, на горячую линию поступили многочисленные жалобы о добыче песка на озере Донузлав лодочно-дачным кооперативом «Парус». По информации чиновницы, предприятие установило насосное оборудование, провело восьмиметровый трубопровод и отбирает песок из водоема.

В 2014 году, Аксенов отмечал, что вопрос добычи песка на Донузлаве будет решаться только после проведения экологической экспертизы. В 2015 году, глава Крыма объявил, что добыча песка не будет представлять угрозы для экосистемы озера, однако поручил минприроды Крыма провести общественные слушания и экспертизу. В том же году министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев сообщил, что не видит оснований для запрета добычи песка.

