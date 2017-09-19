В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на стоимость топлива для потребителей

Повышение акцизов на топливо в 2018 году существенным образом не отразится на стоимости для конечных потребителей. Такое заявление сделал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости во вторник, 19 сентября.

Представитель ФАС уточнил, что один лишь фактор повышения акцизов на топливо не может существенно повлиять на цену. «Он (рост цен) будет, скорее всего, в общих планируемых параметрах. Бывали изменения акцизов на гораздо большую величину», — отметил Голомолзин, пояснив, что рост цен будет в пределах инфляции.

«Если такое решение, 50 копеек, будет вписываться в общие темпы инфляции, то это существенным образом может не повлиять на ценовую ситуацию. Но здесь важно говорить не только об одном этом фрагменте, нужно говорить о том, каким образом мы будем двигаться в налоговом маневре, каким образом мы его завершим», — добавил представитель ФАС.

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Днем ранее, 18 сентября, правительство одобрило рост акцизов на топливо на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года. Ожидается, что поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 миллиардов рублей, сообщал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, дополнительные средства будут использованы для строительства новых автодорог и других объектов инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.

Согласно прогнозу ФАС рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки цен объяснялись ростом акцизов.